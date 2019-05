Facebook

Auch heute werden Straßenzüge vorübergehend gesperrt © Michael Saria

Damen zuerst: So lautet am heutigen Samstag, den 18. Mai, beim „Ladies-Run“ in der Grazer Innenstadt das Motto - und damit aber auch in Sachen Autoverkehr und Öffis. Denn die Laufveranstaltung, die vom Mariahilferplatz aus durch die Innenstadt führt, sorgt in der Zeit von 17 bis 19.30 Uhr für Behinderungen.

