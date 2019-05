Digitale Inklusion am Arbeitsmarkt: Die FH Campus 02 in Graz untersucht derzeit, wie man Menschen mit Beeinträchtigung im Arbeitsalltag unterstützen kann – durch digitale Assistenz.

So wird eine Belastungsmessung am Arbeitsplatz durchgeführt © JOANNEUM RESEARCH FORSCHUNGSGmbh

"Jeder sollte die Möglichkeit haben, den Job auszuführen, den er machen mag – trotz Beeinträchtigung“, sagt Elisabeth Pergler zu Beginn des Gesprächs. Sie betreut – in Kooperation mit der FH Joanneum – das Projekt „Include“ an der FH Campus 02. Dabei geht es darum herauszufinden, wie man Menschen mit besonderen Bedürfnissen oder Beeinträchtigung besser in Unternehmen inkludieren kann – mittels digitaler Hilfe.

