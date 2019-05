Facebook

Läufer und Demonstranten haben rund ums Grazer Zentrum aktuelle Vorrang © Michael Saria

Alles in Butter: So in etwa lautet ein erstes Fazit sowohl seitens der Graz-Linien als auch der Polizei an diesem Donnerstagabend kurz nach 20 Uhr. Es gebe zwar da und dort ein paar Verspätungen, "aber insgesamt hält es sich absolut in Grenzen", heißt es etwa seitens der Graz-Linien.

