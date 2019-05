Heute Abend finden in Graz gleich zwei Großveranstaltungen statt. Die Donnerstagsdemonstration und der Raiffeisen Businesslauf. Es kommt zu Umleitungen und Straßensperren.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Raiffeisen Businesslauf und die Donnerstagsdemo sorgen heute für Umleitungen im Stadtgebiet © GEPA pictures

Das Wetter sieht zwar nicht so rosig aus, dennoch sind heute zwei große Veranstaltungen im Grazer Stadtgebiet geplant. Um 18 Uhr geht wieder die Donnerstagsdemo über die Bühne, um 19 Uhr startet der Raiffeisen Businesslauf. Schon in den Morgenstunden hat es sich in Graz gestaut.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.