Gestern kam es zu einem schweren Unfall in Graz, bei dem ein Radfahrer von einem Bus mitgeschleift wurde. Viel häufiger jedoch als ein solcher Vorfall sind Zusammenstöße zwischen Radfahrern und Pkw.

Unfälle zwischen Radfahrern und Bussen sind in Graz eher selten © Juergen Fuchs

Der Radfahrer stürzte und kam unter dem Bus zu liegen - diese grausame Meldung wurde am Freitag verkündet. Der Unfall ereignete sich am Vormittag in Graz, kurzzeitig war eine Teilstrecke der Buslinie 34 gesperrt. Es kam zu einem Rettungseinsatz und Umleitungen.

