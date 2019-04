Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die letzte Donnerstagsdemo fand rund ums Univiertel statt © Otmar Lichtenwörther

Im Abstand von zwei Wochen demonstrieren Gegner der schwarz-blauen Koalition in Österreichs Landeshauptstädten, so auch in Graz bei der Donnerstagsdemo. Heute um 18 Uhr wird wieder marschiert. Start ist am Karmeliterplatz.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.