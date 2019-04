Ab dem 1. Mai werden zehn Beamtinnen und Beamte wieder in Graz patrouillieren - auf dem Fahrrad.

Fünf der insgesamt zehn Personen starken "Fahrradpolizei" © LPD Steiermark/Makowecz

In wenigen Tagen ist es wieder so weit: Die Grazer Fahrradpolizei nimmt ab dem 1. Mai die Räder aus dem Keller und damit Fahrt auf. Insgesamt zehn Polizistinnen und Polizisten werden sich anschließend auf den Sattel schwingen und bis Ende August durch Graz patrouillieren. Und "für Ruhe, Ordnung und Sicherheit sorgen", wie es heißt. Diese mobile Eingreiftruppe wurde also längst aufgestockt: Noch im Jahr 2016 bestand sie aus acht Frauen und Männern.