Nur für Brautpaare: Am Andreas-Hofer-Platz, Ecke Albrechtgasse steht derzeit ein etwas ungewöhnliches Hinweisschild.

Der Wegweiser für Brautpaare steht derzeit am Andreas-Hofer-Platz. © Daniela Brescakovic

Beim oben abgebildeten Schild handelt es sich nicht um ein Zutrittsverbot für unverheiratete Paare, die Albrechtgasse darf auch weiterhin von allen passiert werden. Aber: Um Brautpaaren an ihrem großen Tag zumindest die Parkgebühren zu erlassen, dürften künftige Eheleute, am Weg zu ihrer standesamtlichen Trauung, kostenlos ihr Brautfahrzeug in der Schmiedgasse/Landhausgasse abstellen. Da diese aber aufgrund von Bauarbeiten und Leitungserneuerungen momentan nicht zugänglich sind, wurde umdisponiert.