Arbeiten für fünf Euro die Stude: Derzeit machen das 75 Asylwerber in einem Projekt von Stadt und Holding Graz © (c) APA/HERBERT NEUBAUER (HERBERT NEUBAUER)

Was würden Sie sagen, wenn Sie um 1,50 Euro die Stunde arbeiten gingen? Die Forderung von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ), dass dies nun für Asylwerber gelten soll, sorgt für hitzige Debatten in ganz Österreich. Die Länder haben schon vermehrt Kritik geübt - so auch die steirische Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ) -, jetzt bezieht auch der Grazer Sozialstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) klar Stellung.

