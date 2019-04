Eigene Taxis, Bim-Abteile, Notrufe: Was braucht es, damit sich Frauen im öffentlichen Raum vor Belästigungen geschützt fühlen? In Graz plant man verschiedene Maßnahmen.

© Jürgen Fuchs

Der Weg ist dunkel, die Schritte hinten werden lauter, das Unbehagen steigt. Das Lokal ist voll, die Musik ist laut, niemand sieht die Frau, die an der Bar belästigt wird. Gerade am nächtlichen Heimweg oder auf Partys ist wohl jede Frau schon einmal in eine unsichere Situation gekommen.

