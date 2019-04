Facebook

Das Pflanzen von Bäumen soll gefördert werden (Symbolfoto) © APA/HERBERT NEUBAUER

Es seien in jüngste Zeit in Graz "viel zu viele" Bäume gefällt worden, seufzt Judith Schwentner - und die Umweltstadträtin der Grünen spannt den Bogen vom Murkraftwerk bis zur Augartenbucht. Dabei seien gerade Altbestände so bedeutend: Demnach gibt ein ausgewachsener Laubbaum "an einem heißen Sommertag bis zu 400 Liter Wasser über die Verdunstung ab", so Schwentner. "Und kühlt somit seine Umgebung ab."