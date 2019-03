Der niederländische Diskonter HEMA öffnet nach einer ersten Filiale in Wien jetzt auch in den restlichen Bundesländern Geschäfte: Ab 29. März kann im neuen Grazer Hema-Store geshoppt werden.

© HEMA

Wenn alles nach Plan läuft, soll morgen um 10.00 Uhr in der Shopping City Seiersberg feierlich das Band durchgeschnitten werden: Die niederländische Einzelhandelskette HEMA eröffnet nach gelungenem "Testlauf" in Wien jetzt auch ihre erste Grazer Filiale. Die Einweihungs-Feier wird von 10.00 bis 20.00 Uhr dauern, DJ und Empfangs-Süßigkeit inklusive. Die ersten hundert Kunden bekommen am Freitag außerdem ein Sackerl mit kleinen Aufmerksamkeiten, das ganze Wochenende über gibt es zur Feier des Anlasses 10% auf alle Produkte.