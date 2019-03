Der Umbau ist beendet, das Barista's-Café in der Grazer Leonhardstraße hat nun einige Neuerungen zu bieten.

Sabrina Hofer bei der neuen "Durchreiche" beim Barista's-Leonhardstraße © Michael Saria

Immerhin knapp 500.000 Euro werden heuer insgesamt in die Barista's-Cafés von Stephan Pensold investiert. Etwa in die nagelneue Filiale in Kalsdorf, die ab Mai aufgetischt wird.

