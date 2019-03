Am heutigen Montag wurde in Graz-Reininghaus eine Fliegerbombe ausgegraben - exakt acht Jahre nach dem Fund einer Bombe beim Grazer Hauptbahnhof.

25. März 2011: Zersplitterte Fensterscheiben nach der absichtlichen Detonation der Fliegerbombe © APA/MARKUS LEODOLTER

Sachen gibt's... Am heutigen 25. März 2019 wurde ja bei Bauarbeiten auf den Grazer Reininghausgründen eine Fliegerbombe entdeckt und zum Glück entschärft. 25. März... Fliegerbombe... da war doch was, oder? Stimmt: Denn kurioserweise wurde exakt vor acht Jahren, am 25. März 2011, beim Grazer Hauptbahnhof ein solches Kriegsrelikt ausgegraben.

