Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Diese Woche haben die ersten Bauarbeiten in der Schmiedgasse begonnen © Gerald Winter-Pölsler

Da plant man fast ein Jahr lang eine Baustelle im Herzen der Grazer Altstadt - und dann kommt kurz vor Baustart das Nein. So erging es Helmut Spanner vom Grazer Straßenamt im Herbst 2018. Die Leitungen in der Schmiedgasse beim Grazer Rathaus sollten saniert werden, "bei all den Veranstaltungen im Grazer Zentrum ist es nicht leicht, eine Lücke zu finden". Und dann kam das informelle Treffen aller EU-Umweltminister im Oktober - und die Baustelle wurde aus Sicherheitsbedenken in letzter Sekunde abgeblasen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.