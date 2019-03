Tier, Bird & Co.Graz will Höchstgrenze für Leih-E-Scooter festlegen

Facebook

Acht Anbieter von Leih-E-Scooter haben im Grazer Rathaus angeklopft © (c) Leika production - stock.adobe.com

"Wir kommen nach Graz.“ So wirbt der schwedische Anbieter „Voi Scooter“ schon in sozialen Medien. Auch „Arolla“ aus Oberösterreich hat schon konkrete Pläne, in Graz E-Scooter zu stationieren. Die großen Player Bird, Lime, Tier & Co. haben auch schon grundsätzliches Interesse bekundet. „Insgesamt haben acht Anbieter angefragt“, sagt Verkehrsstadträtin Elke Kahr (KPÖ).

