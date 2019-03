Der Stadtheurige hat derzeit geschlossen, will aber Anfang April mit einem neuen Konzept aufwarten.

Ist zurzeit geschlossen: das Landhaus Ruckerlberg © Juergen Fuchs

"Das Landhaus Ruckerlberg verändert sich“ – so steht es auf dem Schild vor dem Gasthaus in der Rudolfstraße 59 in Waltendorf, wo man zurzeit vor geschlossenen Türen steht. Angekündigt wird auf dem Zettel ein Umbau, nähere Informationen seien der Homepage zu entnehmen. Auf dieser sind allerdings reguläre Öffnungszeiten angegeben – nicht mehr, nicht weniger.

