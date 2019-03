Kleine Zeitung +

Follow the rabbit Ab 18. März: Theater erobert den Grazer Schloßbergstollen

Wer einem Hasen in den Schloßberg folgt, der wird überrascht sein, was einen da so erwartet: Das neue Theaterformat "Kunst im Stollen" entführt mit zwei Stücke in den Mythos der Dunkelheit. Eine Bühne der etwas anderen Art.