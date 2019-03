Facebook

Die Grazer Technikerstraße jetzt: Zwei Parkspuren, eine schmale Straße, ein sehr schmaler Radweg und wenig Platz für Fußgänger © Gerald Winter-Pölsler

Zugegeben, es ist nur ein inoffizieller Titel, aber: Der "schmalste Radweg der Welt" verläuft in der Grazer Technikerstraße neben der Alten Technischen Universität. Vergeben hat diesen Titel der Kopenhagener Radfahr-Experte Mikael Colville-Andersen von copenhagenize.com bei einer Rundfahrt durch Graz. "Dinge, für die man nicht berühmt sein will", so Colville-Anderson.

