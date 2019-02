Am 26. März findet ein Bürgercafé in Graz statt. Dort sollen die Ergebnisse des ersten Grazer Bürgerkonvents besprochen werden. Thema: der Rad- und Fußverkehr in der Stadt.

Der Rad- und Fußverkehr in Graz war das Thema des ersten Bürgerkonvents © Kara - Fotolia

Bürgerkonvent: So nennt sich das Format, mit dem der Grazer Aktivbürger Christian Kozina, Lektor am TU-Institut für Städtebau, Bürgeranliegen fördern will. Der erste Konvent ist durch – die Ergebnisse sollen jetzt in Form eines offenen Bürgercafés mit Verkehrsstadträtin Elke Kahr (KPÖ) diskutiert werden. Denn das erste Thema war die Fuß- und Radinfrastruktur in der Stadt. Termin ist der 26. März.

