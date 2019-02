Kleine Zeitung +

Schuljahr 2019/20 NMS-Schülerzahl in Graz leicht steigend

Ob NMS, AHS, PTS oder BHS - die Schuleinschreibungen für diese Bildungseinrichtungen beginnen heute Montag in Graz. Die Schülerzahl an Neuen Mittelschulen ist in den letzten Jahren leicht angestiegen.