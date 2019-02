Das Augarten-Café startet neu durch, ‘s Fachl in der Herrengasse wurde erweitert und die Mehlspeisenfräulein wurden prämiert.

Augarten: Auschlössl wird zum Paulschlössl © THOMAS RAGGAM SCHUBIDUQUARTET.COM

Zum Glück ist der Grazer Augarten auch noch für unaufgeregt positive Nachrichten gut. Inmitten der Debatte über Baumfällungen und Buchten legt die Caritas dort einen kulinarischen Neustart hin: Das geschlossene Auschlössl-Café neben dem Kindermuseum wird schon morgen, Montag, als Paulschlössl neu eröffnet. Das Lokal gehörte ja zur Straßenzeitung Megaphon – und weil das Team dahinter umsiedelt, folgte die Sperrstunde. Vorübergehend: Denn das Paulschlössl wird das vierte Re-Use-Café der Caritas in Graz. Also eine Melange aus Beschäftigungsprojekt für benachteiligte Menschen am Arbeitsmarkt und regionalen Köstlichkeiten.