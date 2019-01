Was die kommenden Tage für den Großraum Graz bringen: Ein Meteorologe der Zamg weiß es.

Kommt nächste Woche der Schnee nach Graz? © Juergen Fuchs

Der flapsige Titel zu diesem Bericht sei uns verziehen - aber nach einem schneearmen Winter in Graz und Umgebung kann einem das schon passieren. Umso mehr klammern sich Romantiker und passionierte Schlittenfahrer an jenen Strohhalm, den Arnold Studeregger, Meteorologe bei der Zamg, auf Lager hat: Ja, in den kommenden Tagen sei leichter Schneefall im Großraum Graz drin.

