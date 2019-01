Wie sich Banken und Geschäfte in Graz gegen Banden rüsten, die Bankomaten sprengen und sich durch Dachluken abseilen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schutznebel in Geschäften soll Einbrecher vertreiben © Jürgen Fuchs (Symbolfoto), Screenshot Youtube/Bandit

Der besorgte Anruf eines Spaziergängers an diesem Jännermorgen löste mehr als nur einen Feuerwehreinsatz aus. Der Umstand, dass hinter der enormen Rauchentwicklung in einem Shop in der Grazer Herrengasse (lange vor Geschäftsbeginn) kein Brand, sondern eine Alarmanlage steckte, ließ eines erahnen: Unternehmer, Einkaufscenter-Betreiber und Bankvorstände versuchen mit allen – und vielfach unbekannten – Mitteln, sich gegen Überfälle zu wehren.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.