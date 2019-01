Neues Jahr, neuer Küchenchef und neues Konzept: mediterraner Lebensstil, Regionalität und Kombinationen, die die Welt vereinen. Im "La Perla" ist ab sofort Philipp Dyczek der Chef in der Küche. Er möchte an die Linie seines Vorgängers anknüpfen und diese erweitern.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Philipp Dyczek wurde zuletzt im "Laufke" in Graz von „Gault Millau“ mit einer Haube ausgezeichnet © Helden Theater

Fast drei Jahre ist es nun her, seit das "La Perla" in Graz erstmals seine Pforten öffnete. Mit seiner frischen Fisch- und Meeres-Küche brachte das Restaurant in der Grazer Schmiedgasse neuen mediterranen Lebensstil in die österreichische Kulturhauptstadt.