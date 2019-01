Wer in Graz Schnee sucht, ist am Schöckl bestens aufgehoben. Die Holding stellt wieder kostenlos Sportgeräte (vor allem) für Kinder zur Verfügung.

© Gerald Winter-Pölsler

Wer nicht nur in der Grazer Altstadt Sonne tanken will, sondern zur Sonne auch noch Schnee unter den Füßen haben möchte, der ist am Schöckl dieser Tage bestens aufgehoben. Der Grazer Hausberg lockt zahlreiche Sportler, Wanderer und Spaziergänger an. Die Holding Graz unterstützt das sanfte Outdoor-Erlebnis mit einem kostenlosen Verleih von Schlitten, Tellerbob & Co am Berg.

