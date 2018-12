Polizei-Chef Kemeter„Graz ist nach wie vor ein sicheres Pflaster!“

Brigadier Kurt Kemeter, Stadtpolizeikommandant von Graz, in einem Gespräch über die Auswirkungen der Flüchtlingskrise auf die Sicherheitslage in der Landeshauptstadt. Folge 1 unserer dreiteiligen Online-Kurzserie.

Stadtpolizeikommandant Kurt Kemeter © BALLGUIDE/JOHANNES REPELNIG

Auch drei Jahre nach der Flüchtlingskrise sind Asylwerber und subsidiär Schutzberechtigte immer noch eines der Hauptgesprächsthemen in Österreich. Besonders in Verbindung mit Kriminalität kochen bei dem Thema schnell die Emotionen hoch. Doch wie sieht es diesbezüglich in Graz aus? Der langjährige Polizeikommandant Kurt Kemeter über die allgemeine Sicherheitslage in Graz.