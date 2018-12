Noch einmal Freunde auf einen Punsch treffen oder in geselliger Runde zusammensitzen? Einen Tag vor Weihnachten gibt es dazu in Graz reichlich Gelegenheit.

Christkindlmärkte: Manche haben am Sonntag zum letzten Mal geöffnet © Juergen Fuchs

Ein bisschen aus der Reihe fällt dieser Sonntag in Graz. Am letzten Tag vor Weihnachten herrscht zwar in den meisten Lokalen der Stadt "Business as usual". Einige tanzen darüberhinaus aber im positiven Sinn aus der Reihe. Unter dem Motto "Vergesst den Weihnachtsstress" lädt etwa Frankowitsch zwischen 10 und 18 Uhr zu Brötchen und Prosecco.