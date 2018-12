Facebook

Der Ort des Geschehens in Graz-Andritz ©

Ein 30-Jähriger, der am Mittwoch einen Oststeirer (67) in Graz-Andritz getötet haben soll, hat offenbar im wesentlichen die Tat zugegeben. "Zur Tathandlung ist er geständig", sagte Staatsanwalt Arnulf Rumpold am Donnerstag zur APA. Es sei davon auszugehen, dass der Mann am Donnerstag in die Justizanstalt Jakomini gebracht werde. Zur Obduktion des Opfers könnten am Montag Ergebnisse vorliegen.