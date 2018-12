Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Argos wird nun im Frühjahr 2019 fertig © freedimension/Bernhard Warnecke

Man lade am 15. Dezember zur Führung durch das „soeben fertiggestellte“ Projekt, schrieb die Plattform Haus der Architektur – und meinte den Argos-Bau an der Ecke Burggasse/Einspinnergasse in Graz, einst Standort des Kommod. Auch wenn dies ein wenig zu optimistisch war und dem „soeben fertiggestellt“ nicht nur das aktuelle Baugerüst vor Ort im Weg steht – die Teilnehmer der ausgebuchten Führung werden so oder so einen selten Einblick in das Unterfangen der Grazer Firma „Wegraz“ erhalten.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.