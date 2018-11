Facebook

Gottfried und Barbara Hainzl-Jauk an ihrem Stand auf dem Glockenspielplatz. © Georg Tomaschek

Unser Rundgang beginnt am Ort mit der wahrscheinlich höchsten Punsch-Dichte in ganz Graz: am Eisernen Tor. Neben der großen Auswahl zeichnet die Verkäufer dort aus, dass sie jeweils für einen guten Zweck sammeln. So auch die Familie Winkler, die zahlreiche Familien in Österreich unterstützt, die etwa Therapie für ihre Kinder brauchen. Aber nicht nur Gutherzige würden die Spezialität des Standes mehr als einmal bestellen: "Eines unserer frühesten Projekte war der Bau einer Schule in Afrika", erklärt Wolfgang Winkler den Ursprung des speziellen Glühweins "Afrikanischer Glüher": "Meine Frau Angelika hat die verwendete Gewürzmischung selbst erfunden." Der Geschmack ist würzig-scharf und an die afrikanische Küche angelehnt, perfekt für alle weniger süßen Glühweintrinker. Caroline Winkler bietet den würzigen "Afrikanischen Glüher" an. © Georg Tomaschek