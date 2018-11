Österreich-Premiere in der steirischen Landeshauptstadt: Das erste Restaurant von McDonald's im neuen Design entsteht in Graz-Straßgang.

Viel Holz, viel Grün: Das neue Design von McDonald's © McDonald's

Nein, es ist kein herkömmlicher Umbau, der momentan in Graz-Straßgang über die Bühne geht: Zum einen wird das McDonald's-Restaurant am Grazer Weiberfeldweg bei laufendem Betrieb komplett erneuert - und zum anderen serviert man am Ende des Umbaus einen völligen Neustart. Denn diese Grazer "Mäki"-Filiale wird "die erste in Österreich im neuen Design", verrät Dietmar Kuhn seitens McDonald's der Kleinen Zeitung.

