In Wien campierten die Leute teilweise sogar vor dem "Apple" Store. In Graz ist noch nicht alles ausverkauft.

Der Verkauf des neuen iPhones startet © APA/HANS PUNZ

Die Trendmarke "Apple" hat vor kurzem drei neue iPhones: XR, XS und XSMax präsentiert, am Freitag kamen die ersten Modelle in die österreichischen Geschäfte. In Wien war der Ansturm groß, teilweise campierten Menschen vor dem Store um unter den Ersten zu sein, die ein neues iPhone haben.