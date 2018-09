Facebook

Moitzi und Lercher © ruckhofer

Der steirische Landtag bekommt mit Wolfgang Moitzi (bis 2014 Chef der Sozialistischen Jugend Österreichs) einen neuen Abgeordneten. Er übernimmt den Platz von Max Lercher ("Ich bin kein Weichei"), der sich voll der Rolle als SPÖ-Bundesgeschäftsführer widmen muss.

Die FPÖ lebt unterdessen die Oppositionsrolle im Land: mit zwei dringlichen Anfragen. Eine an LH Hermann Schützenhöfer wegen "Intransparenz in Sozialhilfeverbänden" und die zweite an Landesrätin Doris Kampus zu "aktuellen Zahlen über Asylberechtigte in der Mindestsicherung".

Die Partnerschaft aus SPÖ und ÖVP im Land möchte die Grüne Lara Köck testen: Das Land solle breit für einen Erhalt der Lehre für Asylwerber stimmen, was die VP-FP-Koalition im aber Bund ablehnt.

Im Livestream ab 10 Uhr.

Der Livestream aus dem Landtag:

Weitere Themen

Stefan Hermann und FPÖ greifen zu Beginn dankbar das Thema Islam und steirische Schulen in einer aktuellen Stunde auf. Infolge will man ein "Kopftuchverbot für Lehr- und Betreuungskräfte" beschließen.

Lambert Schönleitner von den Grünen wird bei den kritischen LRH-Berichten über die Landwirtschaftskammer und den Hochwasserschutzbauten aufdrehen.

Das Bildungshaus Retzhof soll in eine GmbH umgewandelt werden. Politikum im Hintergrund war der Wechsel von Patricia Theißl in die Geschäftsführung, was dem Grazer Ex-SPÖ-Stadtrat Wolfgang Riedler den Weg in die Landesbuchhaltung erleichterte.

Claudia Klimt-Weithaler (KPÖ) drängt auf eine Fristverkürzung bei Wohnunterstützung, damit Betroffenen nicht "wochen- oder monatelang keine Beihilfe beziehen".

Gerhard Kurzmann (FPÖ) wird auf eine Landesausstellung vor 2021 drängen.

Auch der teils kritische Bericht der Volksanwaltschaft zur Steiermark muss in der Landstube besprochen werden.

