Viktoria (Insta: mymirrorworld) hat sich auf die Themen Karriere und Lifestyle spezialisiert. „Für all jene, die Beruf, und Alltag unter einen Hut bringen wollen.“ © KK

Influenzer. Wenn ich so bezeichnet werde, sage ich gerne „Ich bin keine Krankheit, ich bin Blogger“. Als ich 2006 mit dem Blog auf www.mymirrorworld.com angefangen habe, gab es noch keine Influenzer. Nur Menschen, die das Schreiben liebten und die Welt durch die Kameralinse betrachteten. Viele Apps wie Instagram oder Snapchat später hat sich an einer Tatsache nichts geändert: Guter Content ist King. Gute Inhalte begeistern, liefern Mehrwert, sind nachhaltig und bauen eine langfristige Beziehung zum Leser oder Kunden auf. Ein Blogpost bringt langfristig mehr als jedes Instagram-Bild, das morgen schon wieder von gestern und in den Tiefen des Feeds verschwunden ist.