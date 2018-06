Auch für Grazer Gastronomen ist die laufende Fußball-WM in Russland ein Volltreffer.

Mit Velofood liefert Jonathan Stallegger derzeit viele Burger und Pizzen in Graz aus © Juergen Fuchs

Wenn am heutigen Samstag die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland mit den Achtelfinalspielen ihre erste Höhepunkte erreicht, fiebern in Graz nicht nur Fans mit - sondern auch Unternehmer und Gastronomen. Aus gutem Grund: Wie einige der Kleinen Zeitung stellvertretend bestätigen, wirkt sich die WM positiv auf das Geschäft aus.

