Graz, Auster: Jugendrotkreuz feiert 70 Jahre Wiedererrichtung

600 Schüler nahmen an den Schwimmbewerben teil © ÖJRK

"Schwimmen ist ja bekanntlich eine der gesündesten Bewegungs- und Sportarten, und daher wollen wir genau das heute bei unserem Aktionstag im Zeichen des 70 Jahre Wiedererrichtungs-Jubiläum, in den Fokus nehmen", berichtet Gerhard Weber, ÖJRK-Landesgeschäftsführer. Wiederrichtung deshalb, weil das Jugendrotkreuz in der Zeit von 1938-1948 nicht beständig war, gegründet wurde es allerdings bereits im Jahr 1922. "Die Unterbrechung gab es aus dem Grund, weil die damalige Diktatur die Werte, für die das Jugendrotkreuz stand, nicht teilte", erzählt Weber. Das seien Werte, wie Meinungsfreiheit und humanitäre Rechte. Im Jahr 1948 wurde das Jugendrotkreuz wieder aufgenommen.

600 Steirer schwammen um die Wette

Insgesamt 600 Schüler nahmen an den Schwimmbewerben teil, beim Pinguin-Cup traten 47 Mannschaften, mit 300 Kindern, aus Volksschulen der Steiermark an den Start. Beim Erste-Hilfe-Landesbewerb waren es 56 Mannschaften, ebenfalls etwa 300 Jugendliche, aller Schultypen aus der Steiermark, ab der fünften Schulstufe. "Unser Hauptanliegen beim Pinguin-Cup ist es, dafür zu sorgen, dass wirklich alle Volksschüler gut schwimmen können", so Weber.

Beim Erste-Hilfe-Landesbewerb wird in zwei Kategorien unterschieden. Die jüngeren Teilnehmer treten im Silberbereich an, und die älteren im Goldbereich, da diese schon mehr Kurse absolviert haben. "Anhand von gestellten Situationen sollen die Schüler zeigen, wie im Ernstfall gehandelt werden muss", so Weber.

"Immer mehr und mehr Familien machen Urlaub am Meer und verbringen heiße Tage gerne an Seen oder im Freibad, aber nur wenige wissen leider, was zu tun ist, wenn sich jemand in einer Notsituation befindet", meint Weber. Daher wollen sie besonders früh, schon im Volksschulalter, ansetzten, damit eben jemand da ist, der weiß was zu tun ist, und helfen kann.

Neben den Schwimmbewerben gab es außerdem ein Zeltdorf, in dem über die Leistungen und Angebote des ÖJRK informiert wurde. "Dabei werden wir von Studierenden der Pädagogischen Hochschule Steiermark unterstützt, die den Kindern und Jugendlichen das Lesen spielrisch nahe bringen", meint Weber. Das Team der Rettungschwimmer informiert über die Frühschwimmer- bis zur Life-Saver-Ausbildung.

Kinder mussten sich als Rettungsschwimmer beweisen

Die Teilnehmer mussten zwei Mal 20 Meter schwimmen, einmal im Freistil, und einmal mit Rettungsschwimmer-Elementen. "Dabei wurde ihnen zum Beispiel eine Matratze ins Becken geworfen, mit der verschiedene Situationen demonstriert wurden", berichtet Weber.

Die acht Schüler der VS Köflach hatten großen Spaß Foto © Isabella Jeitler

"Der Tag heute war richtig, richtig cool", rufen die acht Schüler der VS Köflach im Chor. Sichtlich außer Atem schnaufen sie:"Wir sind sogar vom sieben-einhalb Meter-Turm gesprungen, das war Nervenkitzel pur." Das Ziel der Schüler war es, unter die "Top-Ten" zu kommen, sie schafften es sogar auf den neunten Platz.

Pokal- und Urkundenvergabe

Um 14:00 wurden in einem Großzelt, das im Außenbereich der Auster aufgeschlagen war, in den drei Kategorien - Pinguin-Cup-Landesbewerb, Erste-Hilfe Landesbewerb Silber- und Goldbereich - die Teilnehmer für ihre Leistungen ausgezeichnet.

Die glücklichen Erstplatzierten: VS Toni Schruf Mürzzuschlag, NMS Admont, Bundesgymnasium Rein (v.l) Foto © Isabella Jeitler

Ergebnis Erste-Hilfe-Landesbewerb Silberbereich

1. NMS Admont

2. NMS Bad Aussee

3. NMS 1 Deutschlandsberg

Ergebnis Erste-Hilfe-Landesbewerb Goldbereich

1. Bundesgymnasium Rein

2. BG/BORG HIB Liebenau

3. NMS Bad Mitterndorf

Ergebnis Pinguin-Cup-Landesbewerb

1. VS Toni Schruf Mürzzuschlag

2. VS Kobenz

3. VS Waltendorf