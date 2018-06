Am Hof von Renate Möstl packen alle fleißig mit an: Eltern, Ehemann und ihre Kinder Andreas und Michaela.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kirschen, Blumen und Strudel finden Sie bei Renate und Michaela Möstl. © Georg Tomaschek

"Dieses Jahr sind sie besonders gut, die Witterung hat einfach gepasst", freut sich Renate Möstl über ihre für den Markttag frisch gepflückten Kirschen. Seit einer Woche kann man die tiefroten Früchte beim Stand der Familie Möstl kaufen, noch bis in den Juli hinein werden sie zu haben sein. Bei den Kunden besonders begehrt ist der saftige Kirschstrudel: "Immer frisch gebacken! Der Teig wird selbst hergestellt und gezogen." Neugierigen Hobbybäckern verrät Renate Möstl auch gerne ihr Rezept - Sie finden es unten!

Eine weitere Überraschung gelingt der gelernten Floristin: Es gibt wohl nicht viele Marktstände, an denen man fertige Palatschinken kaufen kann. Auf Besonderheiten setzt die Familie generell: Im August zum Beispiel wird das Angebot um Kipflerbohnen erweitert. Das Saatgut dieser sehr alten Sorte ist gar nicht mehr erhältlich und wird auf dem Hof selbst vermehrt.

Diestags ab 10:00 Uhr findet man den Stand am Bauernmarkt in Andritz, Ende der Woche dann am Lendplatz.

Kirschstrudel - In einer Schüssel Mehl, Wasser, Öl und eine prise Salz zusammenkneten. - Nach Belieben mit einem Schuss Essig für einen elastischeren Teig. - Während der Teig rastet: Brösel in zerlassener Butter goldbraun werden lassen. - Zucker, Vanillezucker und etwas Zimt beimengen. - Dazu die Kirschen, frisch gepflückt und nicht entkernt! - Den Teig auswalken und möglichst dünn ausziehen. - Füllen, backen, fertig!

Marktpreise Äpfel ab 1,50€/Kilo Apfelsaft 1,50€/Liter Bauernbrot 3,90€/Kilo Blumenstrauß 2.50€/Stück Eier 0,27€/Stück Kirschen 7€/Kilo Kirschstrudel 2.60€/Stück Marmelade ab 2,20€/Glas Milchbrot 7€/Kilo Palatschinken 10€/Kilo Spinat 6€/Kilo Vollkornbrot 4.70€/Kilo