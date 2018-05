Facebook

© Elmar Gubisch

Ein Leck in einer Gasleitung war die Vermutung, die heute Nachmittag für Aufregung unter Professoren und Studierenden der FH Joanneum in Graz-Eggenberg sorgte. Die Verunsicherung durch den Geruch war so groß, dass die Betroffenen das Gebäude (Alte Poststraße) selbständig verließen.

Die alarmierte Feuerwehr konnte das Problem gemeinsam mit der Haustechnik schnell klären. Eine Kanalreinigung sorgte für die Geruchsbelästigung. Kurios: Der "Gasgeruch" entpuppte sich als Kanalgestank, wie Einsatzleiter Andreas Schmuck bestätigt.

Der Lehrbetrieb konnte schnell wieder aufgenommen werden, die selbstständig eingeleitete Evakuierung wäre nicht notwendig gewesen.