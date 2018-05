Facebook

Tina Wirnsberger © Fuchs

Nach Bekanntgabe der Anklage von IBÖ-Mitgliedern wird auch der Ruf nach Konsequenzen in der Stadtpolitik laut: "Heinrich Sickl muss zurücktreten", fordert Grünen-Chefin Tina Wirnsberger.

Hintergrund: Der FPÖ-Gemeinderat (im Februar angelobt) vermiete in der Schönaugasse Räumlichkeiten an die "Identitäre Bewegung". Außerdem soll er an deren Demonstrationen teilgenommen haben.