In manchen Stadtteilen bekommt man den Eindruck, sie seien demografisch eher älter oder jünger einzustufen als andere. Ein Blick in statistische Daten zeigt nicht nur, es gibt Unterschiede, sondern auch andere spannende Fakten: Etwa, wie viele über Hundertjährige in Graz leben.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© David Knes

Gerade in zentraleren "hippen" Bezirken in Graz entsteht schnell der Eindruck, hier seien viel mehr jüngere Leute unterwegs als etwa in den ruhigeren Randbezirken. Ob diese Wahrnehmung stimmt, lässt sich durch einen Blick in die demografische Statistik beantworten.