Fifteen Seconds"Career Hacks" zum internationalen Premierenauftakt

Banks, Efti und Abbett (von links) haben nicht nur "Career Hacks" im Gepäck © Fifteen Seconds

Im September macht die Fifteen Seconds Konferenz den Sprung in die USA. Dennoch bleibt die gleichnamige Grazer Designagentur fest in der Landeshauptstadt verwurzelt. Die nächste Möglichkeit internationales Knowhow live zu erleben, bietet sich nämlich am 16. Mai im Orpheum. Dort startet das neue Community-Event für Inspiration, Wissenstransfer und Networking unter dem Namen "Fifteen Seconds Unlimited". Die Premiere steht unter dem Motto "Career Hacks" und von diesen haben die drei Vortragenden Matthew Banks, Steli Efti und Jeremy Abbett einige mit im Gepäck: Abbett war drei Jahre lang Googles Innovationstreiber und erster Inspirationsquell in Personalunion. Was er predigte, wurde erhört. Banks brennt seit 20 Jahren für innovative Technologien. Der ehemalige Vice President des Silicon Valley-Unternehmens Oracle lernte dort gute von großartigen Marken zu unterscheiden. Sein Silicon Valley-Kollege und Unternehmensgründer Steli Efti ist dort Sales-Legende und entwickelte mit "close.io" eines der effizientesten Sales-Tools am Markt. Er darf Namen wie Foursquare oder General Assembly zu seinen Kunden zählen.