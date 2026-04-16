Es erinnert an die Auswüchse früherer Jahre, unter denen Anrainer im Univiertel regelmäßig stöhnten: In der Nacht auf Donnerstag haben bislang unbekannte Vandalen in Graz gewütet und bei insgesamt 28 Pkw die Seitenspiegel heruntergerissen und beschädigt. Betroffen sind Autos in der Obstgasse, der Beethovenstraße und der Zwerggasse.

Gegen 7 Uhr in der Früh wurde eine Polizeistreife in die Obstgasse gerufen. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die Unbekannten zwischen 3 und 5 Uhr zugeschlagen haben. Die Seitenspiegel, die demoliert wurden, waren alle gehsteigseitig. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht abgeschätzt werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer etwas gesehen oder gehört hat, kann sich an die Polizeiinspektion Plüddemanngasse unter 059 133/65 91 wenden.