Die sommerliche Reform der Straßenverkehrsordnung (StVO) von Ministerin Leonore Gewessler macht es möglich: Gemeinden und Städte können einfacher als bisher Temporeduktionen auf Straßen vornehmen. Diesen Ball nimmt man in Graz, seit den 90er Jahren gleichsam Vorreiter in dieser Disziplin in Österreich, nun auf: Nach der Beauftragung einer Prüfung des Straßenamts von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) konnten mehrere Straßenzüge vor Kindergärten ausgemacht werden, bei denen in den nächsten Tagen das Tempo reduziert wird.

Tempo 30 fix verordnet

Diese Straßenzüge sind: Mariengasse (Keplerstraße bis Kleiststraße), Anton-Gerstl-Straße 4, Gradnerstraße 186 – Kärntner Straße 421, Plabutscherstraße 73-85 und Statteggerstraße (Rielteich, 58-68).

Änderung der bestehenden Regeln

Zudem werden bestehende Temporeduktionen in zwei Straßenzügen geändert: Galt diese Bremse in der Petersgasse (74-82) und Moserhofgasse 15 (bis Petersgasse) bislang an Schultagen, so müssen sich Lenker fortan „an Werktagen“ statt. Damit nicht genug: Kommende Woche findet eine weitere Verhandlung betreffend Temporeduktion vor dem Kindergarten Nordberggasse (Radegunder Straße) statt.

Schwentner, Fischer und Mitarbeiter der Stadt Graz montieren neue Schilder © Foto Fischer

„Wir sind in Graz in Sachen Tempo 30 schon weit gekommen. Es bestärkt mich, dass wir durch die Novelle nun noch mehr Spielraum und Möglichkeiten bekommen haben“, erklärt Schwentner am Freitag. „Als eine der ersten Städte Österreichs machen wir Gebrauch davon und verordnen sieben neue Tempo 30-Straßen. Dies ist ein Riesenschritt für die Sicherheit. Gerade dort, wo sich viele Kinder und ältere Menschen aufhalten, können wir damit für noch mehr Sicherheit sorgen und dem Wunsch nach mehr Verkehrsberuhigung noch schneller nachkommen.“

Thomas Fischer, Leiter des Grazer Straßenamtes, verweist auf das richtige Maß: „Es ist zu bedenken, dass durch eine überbordende Anwendung nicht die Maßnahme per se ihren Wert verliert oder das gut funktionierende Modell von ,Tempo 30 ausgenommen Vorrangstraßen‘ mit Beschränkungen vor Volksschulen, das sich seit 1992 bewährt hat, konterkariert wird.“