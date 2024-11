Eine 62-jährige Frau wollte am Dienstagvormittag bei Grün den Zebrastreifen in der Triester Straße überqueren. Sie kam allerdings nicht weit. Eine 25-Jährige hatte sie beim Linksabbiegen in die Triester Straße mit ihrem Pkw laut Polizei „nicht wahrgenommen“ und dann niedergefahren. Die Fußgängerin musste nach der Erstversorgung schwer verletzt ins LKH Graz gebracht werden.