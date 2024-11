Graz sei für kleinere Parteien wie Neos, Grüne und KPÖ „die Überlebensversicherung. Dort müssen sie funktionieren, sonst gehen politisch die Lichter aus“: Polit-Fachmann Heinz Wassermann von der FH Joanneum bestätigte erst kürzlich gegenüber der Kleinen Zeitung, was seit vielen Jahren als ausgemacht gilt – die Landtagswahl in der Steiermark wird in Graz entschieden. Auch am heutigen 24. November 2024. Während das Ergebnis zwischen Andritz und Puntigam für kleinere Parteien eben eine Art Überlebensversicherung sei, entpuppt sich das Grazer Wahlergebnis für die arrivierten Parteien seit Jahren als entscheidender Faktor bei der Frage, ob sich der Gesamtsieg ausgeht oder nicht.