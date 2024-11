Vier Tage vor der Landtagswahl ruft das Bündnis „Offensive gegen Rechts“ zu einer großen Demo in Graz: Am Donnerstag wird ab 16.30 Uhr am Griesplatz unter dem Motto „Jetzt erst recht: Nicht rechts!“ demonstriert. Zu dem Bündnis gehören Initiativen wie Omas gegen Rechts, Seebrücke, 8. März Komitee, aber auch klar parteipolitische Organisationen wie Sozialistische Jugend und KSV Lilli.

Der Demozug zieht ab 16.30 Uhr vom Griesplatz über die Grazbachgasse und Conrad-von-Hötzendorf-Straße bis zur Stadthalle. Gegen 18.30 Uhr wird am Vorplatz der Messe die Schlusskundgebung gehalten, die Versammlung ist bis 20.30 Uhr angesetzt.

Die gesamte Marschroute wird zwischenzeitlich für den Verkehr gesperrt, es wird zu Verzögerungen kommen. Speziell für die im Abendverkehr viel befahrene Conrad-von-Hötzendorf-Straße appelliert die Polizei, großräumig auszuweichen.