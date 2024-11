Also die Lilly mag die Gegend um den Augarten. Das mag daran liegen, dass sich hier eine Hundewiese befindet, und das quirlige, unermüdliche schwarz-graue Cockerspanielfräulein, mittlerweile eindreiviertel Jahre alt, mag Hundewiesen, weil sie dort ohne Leine laufen und mit anderen Vierbeinern herumtollen darf. Gleich gegenüber der Wiese zieht sich eine markante Wohnhäuserzeile mit einer Erker-Fassade. Der Wohnblock wurde in der Zwischenkriegszeit, in den Jahren 1929 bis 1931, von der Gemeinnützigen Bau- und Wohnungsgemeinschaft für Steiermark errichtet, die schon vor Beginn des Ersten Weltkriegs ums Eck in der Pestalozzistraße, eine ihrer Anlagen erbauen hatte lassen.