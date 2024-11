Eineinhalb Jahre lag der an sich einstimmige Beschluss praktisch ungelesen in der Schublade. Es hat erst die Spesenaffäre rund um die Verfügungsmittel von Ex-Vizebürgermeister Mario Eustacchio gebraucht, damit Bewegung in die Sache kommt. Jetzt legt Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) dem Gemeinderat ein Stück vor, mit dem die Verwendung dieser Spesen für Stadträte, Klubobleute und Spitzenbeamte neu geregelt werden soll.