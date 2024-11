Am 10. November verwandelt sich die evangelische Erlöserkirche in Graz-Liebenau in einen wahrhaft magischen Ort: Zum ersten Mal findet hier ein „Harry-Potter-Gottesdienst“ statt – eine Veranstaltung, die Film- und Theatergottesdienst miteinander vereint. Die Plätze sind begrenzt, pünktliches Erscheinen zahlt sich aus. Sogar Warner Brothers hat das Event mit einem offiziellen Gespräch unterstützt und erlaubt, dass der Name „Harry Potter“ verwendet wird.